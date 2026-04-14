المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يؤكد دعم المجتمع الدولي للبنان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الرئيس العراقي السابق برهم صالح، خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، اليوم الثلاثاء، دعم المجتمع الدولي والمفوضية السامية للبنان.

وأعلن الرئيس عون، أن لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في تصريح من قصر بعبدا الرئاسي: "أكدنا خلال لقائنا مع فخامة الرئيس دعم المجتمع الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للبنان، وشراكتنا مع الحكومة لمساعدة النازحين وشدّدنا على ضرورة تحشيد الدعم الدولي لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة".

وأضاف: "وصلتُ إلى لبنان لتأكيد رسالة تضامن ومساندة للشعب اللبناني والدولة في هذا الظرف الصعب.. واطّلعتُ ميدانيًا على حجم الدمار في بيروت وعلى معاناة المدنيين، في ظل وجود أكثر من مليون نازح بسبب الحرب".

وأشار إلى أن "المساعدات الإنسانية ضرورية، لكن الحل الأساسي يبقى في إنهاء الحرب والوصول إلى سلام دائم".

وقال: "نعمل على تقديم المساعدات للبنانيين النازحين، بالتعاون مع الجهات اللبنانية والمنظمات الدولية".

من جهته، أكد الرئيس اللبناني للمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان سببت كارثة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح أكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة، ولبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة علما ان تداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار".

يذكر أن إسرائيل تستهدف لبنان بغارات مكثّفة منذ الثاني من مارس الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من مليون مواطن واستشهاد أكثر من 2089 مواطنا وجرح أكثر من 6762 آخرين.