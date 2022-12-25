روسيا: تحديد سقوف لسعر النفط والغاز أمر غير مقبول

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن تحديد سقوف لسعر النفط والغاز الروسي أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي الروسي بافل زاروبين، بحسب قناة "روسيا اليوم"، إن موسكو لن توافق أبدا على تدمير نظام تسعير السوق.

وأضاف: "عدم قبول أي سقوف. وبالرغم من أنها مرتفعة للغاية، إلا أن هذه مسألة مبدأ، إذ أن هذا تدخل في عمليات تسعير السوق".

وتابع: "إذا وافقنا اليوم على مثل هذا السقف السخي فسيتعين عليك غدا الموافقة على سقف يلحق ضررا بالمصالح الروسية".

وأكد أن روسيا لن توافق أبدا على كل هذا "التشويه وتدمير عملية تسعير السوق"، على حد تعبيره.

وبدأ في 5 ديسمبر الجاري سريان مفعول العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وتوقفت الدول الأوروبية عن قبول النفط الروسي الذي يتم نقله بحرا.

كما أعلنت بلدان مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي أثناء نقله بحرا على مستوى 60 دولارا للبرميل، وفرض حظر على نقل وتأمين النفط الذي يتجاوز سعره هذا السقف.