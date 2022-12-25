اتحاد الكرة يتمنى الشفاء العاجل لمصابي أحداث سوبر السلة

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تمنى الاتحاد المصري لكرة القدم، الشفاء العاجل لجماهير الاتحاد السكندري، التي أصيبت في مباراة فريقه أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة.

وسقط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج صالة حسن مصطفى، خلال مباراة نهائي سوبر السلة بين الأهلي والفريق السكندري، مما أسفر عن إصابة 27 مشجعا من جماهير الاتحاد.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على «فيسبوك»، اليوم الأحد: «يعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خالص حزنه عقب أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري لكرة السلة».

وأضاف: «ويتمنى مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشفاء العاجل للمصابين من مشجعي نادي الاتحاد السكندري، وأن يعودوا سالمين لأسرهم في أقرب وقت.. حفظ الله مصر وشعبها».