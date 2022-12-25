التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 6 فبراير المقبل ولمدة شهر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2023، ونص القرار على بدء في الأوكازيون في 6/2/2023، ولمدة شهر على أن يكون كل محل أسبوعين.
وألزم القرار، الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على أذن مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم، كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في القرار على أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنة بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية.
و قال المتحدث الرسمي أحمد كمال، إن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد على السلع.
وأكد أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضاً.
وطالب المتحدث الرسمي، المحال التجارية، بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم للدخول في موسم التصفية ومن المتوقع أن يصل عدد المحال التجارية المشاركة إلى 4 آلاف محل تجاري.