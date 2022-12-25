التموين: بدء الأوكازيون الشتوي 6 فبراير المقبل ولمدة شهر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا ببدء موسم التصفية الموسمية ‏الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2023، ونص القرار ‏على بدء في الأوكازيون في 6/2/2023، ولمدة شهر ‏على أن يكون كل محل أسبوعين.

وألزم القرار، الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على أذن ‏مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم، كما أكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، في القرار على أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنة بها بيان عن ‏الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.

و قال المتحدث الرسمي أحمد ‏كمال، إن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

وأكد أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية أيضاً.

وطالب المتحدث ‏الرسمي، المحال ‏التجارية، بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية ومن المتوقع أن يصل عدد المحال ‏التجارية المشاركة إلى 4 آلاف محل تجاري.