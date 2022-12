أعلن المكتب الوطني للطوارئ في وزارة الداخلية في تشيلي، اليوم الأحد، أن 67 شخصا على الأقل أصيبوا ‏بجروح في حريق غابات هائل مستمر في منطقة فينا ديل مار الساحلية، في وسط البلاد.‏

واندلع الحريق في فينا ديل مار، يوم الخميس الماضي، ولم تتم السيطرة عليه بعد، وفق وكالة سبوتنيك.

وأعلن رئيس تشيلي، جابرييل بوريك، عن كارثة كبيرة في المدينة، بعد أن دمرت النيران بالفعل 130 منزلا، وأسفرت عن مقتل شخصين، ولجأ ما لا يقل عن 70 شخصا إلى ملاجئ مؤقتة.

وأفاد المكتب الوطني للطوارئ بوزارة الداخلية في تشيلي، بأن عدد المنازل التي دمرتها النيران قد يرتفع إلى 270 منزلا.

وبدأت السلطات في تشيلي بالفعل في إجراء أعمال إزالة الأنقاض في منطقة فينا ديل مار، وفقا لوزارة الأشغال العامة في البلاد.

