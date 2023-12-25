وزير الخارجية الإسرائيلي يأمر بعدم تمديد تصريح إقامة موظف أممي

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، تعليمات بعدم تمديد تصريح إقامة موظف أممي، ورفض تصريح لموظف آخر؛ بسبب ما وصفه بـ«نفاق» المنظمة.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أن «سلوك الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي».

وزعم أن «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أضفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، مُدعيًا أن «المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ينشر مؤامرات دموية غير موثقة».

وجدد الأكاذيب الخاصة بأن «منظمة الأمم المتحدة للمرأة، تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب ضد النساء الإسرائيليات».

واختتم تدوينته بالقول: «سوف نتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس الإرهابية»، بحسب تعبيره.