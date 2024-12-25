تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن الأزمات التي تعرض لها لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، وبدورها أدت لتراجع مستوى اللاعب مع الفريق خلال المباريات الماضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية على «أون تايم سبورتس إف إم»: «مشوفتش حد اتعرض لـ أزمات ومشاكل زي كهربا الصراحة، منذ انتقل إلى النادي الأهلي ومشاكل مع موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر في هذا التوقيت، ولو موسيماني كمل مع الأهلي كهربا مكنش هيلعب».

وأضاف: «ربنا فتحها على كهربا لما جيه كولر، واللي بناء على نصيحة مساعدة سامي قمصان، غير مركز اللاعب إلى رأس الحربة، ونجح نجاحًا ساحقًا في البطولة الإفريقية».

وأكمل: «بعدها حصلت مشكلة وهي الإيقاف 12 مباراة من لجنة الانضباط تم تخفيضها إلى 6 مباريات وهبطته، وحصلت كمان بعض المشاكل والأزمات وهو كان متوهجا فالمكنة عطلت».

وأتم: «اللاعب أيضًا تعرض لمشكلة في السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات، وقام المدير الرياضي محمد رمضان بترحيله إلى القاهرة، كل دي أزمات تعرض لها اللاعب ولازم الجمهور يبقى جنبه».