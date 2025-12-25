 بولندا تعلن اعتراض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق - بوابة الشروق
الخميس 25 ديسمبر 2025
بولندا تعلن اعتراض طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

بريشتينا - الأناضول
نشر في: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 4:48 م | آخر تحديث: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 4:48 م

أعلنت بولندا، الخميس، أن مقاتلات لها اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق.

وذكرت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية، أن مقاتلات لها اعترضت طائرة استطلاع روسية كانت تحلّق قرب المجال الجوي للبلاد فوق المياه الدولية.

وأوضحت في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن أنظمة الرادار البولندية رصدت أيضا أجساما قادمة من اتجاه بيلاروسيا ودخلت المجال الجوي البولندي.

وأشارت إلى أنه "بعد إجراء التحليلات، تبيّن أن هذه الأجسام على الأرجح بالونات تهريب منجرفة بفعل الرياح".

وتابعت: "جرى تتبع جميع الأجسام بشكل متواصل عبر الرادار. وكإجراء احترازي، تم إغلاق جزء من المجال الجوي فوق منطقة بودلاسكي شرقي بولندا مؤقتا أمام حركة الطيران المدني".

وأكدت السلطات عدم رصد أي تهديد لأمن المجال الجوي البولندي.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الروسية على أورده البيان البولندي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي صب تركيزه في الأشهر الأخيرة على تعزيز أنظمة مراقبة الحدود والدفاع، على خلفية انتهاك طائرات مسيرة ومقاتلات روسية أجواء بولندا ورومانيا وإستونيا وليتوانيا، إضافة إلى رصد مسيرات مجهولة فوق منشآت عسكرية حيوية ومطارات مدنية في الدنمارك

