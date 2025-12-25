الحبس 3 سنوات لـ علي غزال في اتهامه بالنصب على رجل أعمال

قضت محكمة جنح التجمع، بمعاقبة علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، بالحبس 3سنوات وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ حتى الاستئناف، في اتهامه بالنصب على أموال رجل أعمال.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح التجمع المنعقدة بالقاهرة الجديدة، بتأييد الأحكام الغيابية الصادرة ضد لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بعد رفض المعارضة المقدمة منه على هذه الأحكام.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، في نطاق منطقة القاهرة الجديدة، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه وهروبه من تنفيذ 26 حكمًا قضائيًا في قضايا تبديد وإيصالات أمانة، حيث امتنع عن تسديد أرباح استثمارية لعدد من الأشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بورود بلاغات من عدة أشخاص عن تعرضهم لعملية نصب من قِبل علي غزال، لاعب المنتخب السابق، وشخص آخر، حيث فرَّ الأول من تنفيذ 26 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده. وقام الاثنان بالاستيلاء على مبلغ 7 ملايين جنيه بغرض الاستثمار في شركة استيراد وتصدير مقابل تقديم أرباح، إلا أنهما لم يلتزما بالسداد.