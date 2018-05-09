قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن التعامل العاطفي مع الأحداث التاريخية سمة عامة في مصر، مشيرًا إلى الإشكالية بين العواطف المتناقضة التي ستواجه من يقييم حدث تاريخي كثورة 25 يناير.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن العاطفة ستكون حائلًا بين فهم المشهد بصورته الصحيحة وتشخيصه وحتى الاستفادة منه.

وأوضح أن أي كراهية معلنة لثورة 25 يناير من قبل أي مسؤول أو موظف عام بالدولة بمثابة انتهاك للدستور وإخلالًا لمهام وظيفته، مؤكدًا أن الدستور اعتبرها ثورة مجيدة.

وتابع: «أقبل أن يسب ثورة 25 يناير مواطن عادي، ولكن مينفعش يصدر من نائب في البرلمان أو مسؤول، لأنها في الدستور المصري، الذي يتم القسم على احترامه، أي حد مش عاجبه 25 يناير حر إلا المسؤول».

