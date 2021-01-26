الادعاء العام الألماني يتهم سوريا بالقتال مع جماعة إرهابية

وجه الادعاء العام الألماني لائحة اتهام ضد رجل سوري، بتهمة القتال في موطنه مع جماعة إرهابية إسلامية في الحرب الأهلية.

وأعلن الادعاء العام، اليوم الثلاثاء، في مدينة كارلسروه، أنه من المقرر محاكمة المتهم في محكمة العاصمة برلين عقب إصدار المحكمة قرار بقبول الدعوى.

وتم القبض على الرجل في مدينة بوتسدام الألمانية في أغسطس الماضي، ويقبع في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وبحسب بيانات الادعاء العام، انضم المتهم في عام 2013 إلى جماعة أرادت إقامة "دولة دينية" في سوريا، ولم تقاتل من أجل ذلك حكومة الرئيس بشار الأسد فحسب، بل أيضا جميع "الكفار والمرتدين".

وبحسب مكتب المدعي العام، كانت هذه الجماعة جزءا من التحالف العسكري لـ"كتائب الفرات"، الذي ضم أيضا "جبهة النصرة". وعقب الاستيلاء على مدينة الطبقة، قام المتهم بتدبير منازل للمقاتلين بعد أن تم طرد ملاكها الشرعيين منها. ويواجه الرجل لذلك تهمة ارتكاب جريمة حرب أيضا.