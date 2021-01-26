قالت الدكتورة رندا رزق، مستشار وزيرة التضامن للمسؤولية المجتمعية، إن الوزارة وقعت اليوم بروتوكولًا هامًا يتعلق بذوي الهمم، في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم هذه الفئة المتميزة وتوفير حياة كريمة لهم، عبر التوظيف في أكثر من قطاع.

وأضافت رزق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تتعاون مع جامعة حلوان لتطوير مناهج خاصة بذوي الهمم وترجمة لغة الإشارة لهذه المناهج، لافتة إلى إمكانية حصولهم على البكالوريوس من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وأشارت إلى توقيع بروتوكول التعاون مع مجموعة مشهورة من المطاعم؛ لتدريب ذوي الهمم على جميع الوظائف، بداية من خدمة العملاء وصولًا للإدارة العليا، مناشدة الراغبين في التقدم للتدريب التواصل من خلال الرقم الساخن أو الموقع الإلكتروني أو صحفة فيسبوك أو الإيميل الخاص بالوزارة.

ولفتت مستشار وزيرة التضامن إلى أن الاتجاه العالمي يهدف إلى تحقيق شراكات مع المؤسسات المجتمعية، موضحة أن الحكومات تضع السياسات والمجتمع المدني ينفذ السياسات بدعم من القطاع الخاص، كجزء من رد الجميل للمسؤولية المجتمعية.

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة والأطعمة الجاهزة.

وتستهدف المذكرة تحويل أحد فروع مطاعم الشركة بالجيزة وتشغيله كاملا بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، والتي تأتى انطلاقاً من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.