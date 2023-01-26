الكنيسة تعلق على انقسام أساقفة إثيوبيين: لا نعترف بأي رسامة خارج نطاق البطريرك الشرعي

أعلنت لجنة العلاقات المسكونية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رفضها التام للانقسام الذي أُعلن بفصل المطران ساويرس وتنصيبه بطريركًا لإقليم أورومو في إثيوبيا، حيث انتهكت رسامته المكونة من 26 أسقفًا قوانين الكنيسة والمبادئ الراسخة للكنائس الأرثوذكسية عبر الأجيال.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان لها اليوم، إنها لا تعترف بأي رسامة خارج نطاق البطريرك الشرعي لكنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية فقط وهو ماتياس 1 "معترف به كبطريرك لكنيسة التوحيد الإثيوبية.

وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع كنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية، مناشدة المطارنة وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية ذات التاريخ الطويل والغني، دعم وحدة الكنيسة وسلامتها، متمسكين بوحدة الكنيسة وسلامتها.