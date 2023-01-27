 الفقي: دعوة الرئيس السيسي للاحتفال بيوم الجمهورية الهندي تحمل تقديرا كبيرا للدور المصري - بوابة الشروق
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الفقي: دعوة الرئيس السيسي للاحتفال بيوم الجمهورية الهندي تحمل تقديرا كبيرا للدور المصري

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 11:56 م

أكد المحلل والمفكر السياسي مصطفى الفقي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند زيارة جادة في ظل ظروف دولية صعبة.

وأضاف الفقي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "etc"- أن بين مصر والهند تاريخًا عميقًا وطويلًا، مبينا أنه لم يحدث بين مصر والهند على مر العصور أي عداءات أو مشاكل.

وأشار إلى أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي يوجد بها تفاصيل جادة، هي زيارة اقتصادية استثمارية ثقافية سياسية تشمل كل القضايا.

وأوضح أن الهند تنتقي من يكون ضيف شرف في احتفال يوم الجمهورية بالهند، مبينا في الوقت ذاته أن دعوة الرئيس السيسي بها قدر كبير للغاية من التقدير للدور المصري.


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