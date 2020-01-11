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ننشر البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54

أسماء سعد
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 3:19 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 3:19 ص

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، عن البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 المقرر أن يفتتح أمام الجمهور اليوم الخميس، في العاشرة صباحا.

 

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