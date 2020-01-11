ننشر البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54

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أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، عن البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 المقرر أن يفتتح أمام الجمهور اليوم الخميس، في العاشرة صباحا.
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