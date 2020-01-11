ننشر البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، عن البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 المقرر أن يفتتح أمام الجمهور اليوم الخميس، في العاشرة صباحا.

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