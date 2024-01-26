إعلام عبري: مراقب الدولة الإسرائيلي يرفض تأجيل التحقيق في «إخفاقات 7 أكتوبر»

قالت قناة إسرائيلية، مساء الجمعة، إن مراقب الدولة متنياهو إنجلمان رفض طلبات المستويين السياسي والأمني ​​بتأجيل التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر الماضي، وسيبدأ التحقيق في الأسابيع المقبلة.



وقالت القناة "13" الإسرائيلية، إن إنجلمان سيحقق مع كبار قادة جيش الاحتلال، بما في ذلك رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي الذي أعلن أنه سيحضر أي تحقيق يتم استدعاؤه إليه، على الرغم من أنه لم يعد يشغل منصبًا عامًا رسميًا.



وأضافت أن إنجلمان سيستدعي مسئولين كبار سابقين في جيش الاحتلال للاستجواب، ومن بينهم كوخافي الذي لا يتوجب عليه الحضور لأنه لا يشغل حاليا منصبا رسميا.



إلا أن كوخافي قال إنه سيمثل في أي تحقيق يتم استدعاؤه إليه، لكنه يعتقد، مثل رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي، أنه في هذا الوقت ليست هناك حاجة لبدء التحقيق أثناء القتال.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أرسل رئيس الأركان هاليفي رسالة إلى مراقب الدولة، بسبب نيته إجراء تدقيق لأحداث بداية الحرب، وفق وكالة سبوتنيك.



وكتب هاليفي، أن جيش الاحتلال في خضم عملية متعددة الجبهات وغير مسبوقة، وقال وقتها: «سيتم تحديد تطور الحرب في الأشهر المقبلة. ومن أجل تحقيق أهداف الحرب في مختلف الساحات والحفاظ على حياة المقاتلين، سيجري الجيش بإجراء تحقيقات (داخلية) عملياتية شاملة كما هو مطلوب، مع التركيز على دروس الدفاع عن البلدات وعلى الأحداث التي لها تأثير مباشر على ساحة المعركة».



وبحسب رئيس الأركان، فإن التحقيق بالشكل المخطط له (من قبل إنجلمان)، أثناء القتال، سوف يصرف انتباه القادة عن القتال، من شأنه أن يضر بقدرة التحقيق العملياتية ونوعيته؛ ولن يسمح باستخلاص الدروس اللازمة لتحقيق أهداف الحرب.