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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق بجنوب لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 12:50 م

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدد من المناطق جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، بلدة "حولا" في "منطقة "القعدة" و"وادي البياض"، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم أطراف بلدة "الناقورة" والأطراف الغربية لبلدة "طيرحرفا" جنوبي لبنان، بحسب مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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