ترامب ينظر في عنف إدارة الهجرة ضد الاحتجاجات في مينيسوتا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حكومته تنظر في العنف الذي تمارسه إدارة الهجرة والجمارك بالتعامل مع الاحتجاجات، عقب إعدام رجل أثناء محاولة اعتقاله بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد، علق ترامب، على مقتل أليكس جيفري بريتي برصاص عناصر إدارة الهجرة أثناء محاولة اعتقاله في مينيابوليس في حادثة هي الثانية خلال يناير الجاري.

وادعى ترامب، أن بريتي ما كان ينبغي له أن يحمل سلاحا في الاحتجاجات.

وأردف: "أنا لا أؤيد أي شكل من أشكال العنف المسلح، ولكنني لا أؤيد ذهاب شخص ما إلى احتجاج حاملا سلاحا قويا ومحشوا تماما وذخيرة احتياطية".

وتجنب ترامب، الإجابة مباشرة على سؤال ما إذا كانت شرطة إدارة الهجرة والجمارك قد تصرفت بشكل صحيح في التعامل مع بريتي، وقال: "ندرس الأمر، ونراجع كل شيء، وسنتخذ القرار المناسب".

ولفت إلى أن فرق الهجرة في مينيابوليس ستنسحب من المنطقة في نهاية المطاف، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

والسبت، أطلقت فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، النار على بريتي أثناء محاولتها اعتقاله خلال الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينسوتا، ما أدى إلى مقتله.

وفي 7 يناير الجاري، اندلعت في الولايات المتحدة احتجاجات واسعة، بعد أن قتلت فرق الهجرة امرأة تحمل الجنسية الأمريكية بإطلاق النار عليها داخل سيارتها في مينيابوليس.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، حينها، إن المرأة حاولت دهس أفراد الوكالة وصدمتهم بسيارتها، وهو ما نفاه حاكم ولاية مينسوتا تيم والتز، مؤكدا أنه شاهد فيديو يوثق لحظة إطلاق النار عليها.

وأظهر مقطع فيديو، أن السيدة كانت داخل سيارتها وسط الطريق تراقب ما يجري، قبل أن يحاول أحد عناصر الشرطة فتح باب السيارة بالقوة، وبعد اقتراب عنصر آخر من مقدمة السيارة، حاولت السائقة الفرار بالانعطاف بالمقود، ليقوم الشرطي بإشهار سلاحه وإطلاق ثلاث طلقات بوجهها.

ووضعت هذه التطورات سياسات الهجرة في إدارة دونالد ترامب محط انتقادات لدى الرأي العام.