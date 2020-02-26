بوينج تبحث مع عملائها تمويل برنامج التدريب على محاكي الطائرة 737 ماكس

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" تجري محادثات مع كبار عملائها بشأن تمويل برنامج التدريب على محاكي الطائرة طراز بوينج 737 ماكس بمجرد السماح بإعادة تشغيل هذا الطراز مرة أخرى، في محاولة من جانب الشركة الأمريكية لتخفيف إحباط شركات الطيران العالمية، نتيجة وقف تشغيل أساطيلها من هذا الطراز لمدة عام تقريبا حتى الآن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن بوينج أبلغت شركة الطيران الهندية "سبيس جيت ليمتد" بأنها ستتحمل تكاليف تدريب الطيارين على جهاز المحاكاة الجديد، والذي يباع بسعر 20 مليون دولار، في حين تبحث بوينج الموضوع مع فلاي دبي وريان أير هولدنجز.

وأشارت بلومبرج إلى أن شركات الطيران الثلاث من بين أكبر عملاء هذا الطراز، حيث يبلغ إجمالي طلبياتها من الطائرة بوينج 737 ماكس حوالي 600 طائرة.

من ناحيته، قال تشاتس بيكرز المتحدث باسم بوينج، ردا على سؤال لوكالة بلومبرج إن شركته تتفاوض حول هذا الموضوع مع شركات الطيرن بشكل منفرد، مضيفا أن المحادثات تتضمن بند الخدمات مثل التدريب بهدف تعويض النفقات التي تكبدتها شركات الطيران، نتيجة وقف تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس.

كانت سلطات الطيران في العالم قد قررت في مارس الماضي، وقف تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي 2018 وفي مارس الماضي في إثيوبيا مما أسفر عن مقتل أكثر من 346 عاما.

وأعلنت بوينج الأمريكية في وقت سابق من الشهر الحالي أنها لم تتلق أي طلبية في يناير الماضي، في حين تلقت منافستها الأوروبية ايرباص طلبيات بلغ حجمها 274 طائرة خلال الشهر نفسه. وعلى صعيد تسليم الطلبيات، أعلنت بوينج أنها سلمت 13 طائرة فقط منها ست طائرات طراز 787 دريملاينر.

وسجل عدد الطلبيات لدى بوينج في العام الماضي تراجعا لأول مرة منذ 30 عاما بعد تجاوز عدد حالات إلغاء الطلبيات، عدد الطلبيات الجديدة. وتأمل بوينج في رفع الحظر عن تحليق طرازها الأكثر مبيعا الموقوف اعتبارا من منتصف العام الحالي.