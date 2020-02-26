ألمانيا: إغلاق مطار عسكري مؤقتا بسبب فيروس كورونا

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أغلقت السلطات الألمانية مطار كولونيا-فان العسكري اليوم الأربعاء، بشكل مؤقت، كإجراء احترازي له علاقة بعدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك بسبب إجراء اختبار الفيروس على جندي يعمل بالمطار، الذي يعد أيضا مقرا للهيئة العسكرية المسؤولة عن تسيير طائرات الرحلات الرسمية.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إن الفحص لا يزال جاريا في المستشفى المركزي التابع للجيش في كوبلنتس.

وأوضح المتحدث أن إجراء الاختبار على الجندي جاء لأنه كان على تواصل مع شخص مصاب بالفيروس، وتابع أنه نظرا لأنه " لم تظهر عليه أعراض، فلا يمكن اعتباره حالة إصابة مشتبهة".

وصرح المتحدث بأن أبواب الثكنة العسكرية ستظل مغلقة حتى يتضح الأمر، ثم صرح في وقت لاحق بأن هذا الإغلاق تم رفعه.

وبحسب معلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، حدث تواصل بين الجندي والشخص المصاب خلال حفل كرنفال في ولاية شمال الراين فيستفاليا.

وذكر الجيش الألماني أن الاختبار يأتي ضمن تدابير احترازية يتم القيام بها حتى بدون ظهور أعراض الإصابة بالمرض، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الاختبار في وقت لاحق اليوم.