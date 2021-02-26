مسلحون يختطفون 300 فتاة من مدرسة بشمال غرب نيجيريا

قال مسؤولون محليون اليوم الجمعة إن مسلحين مجهولين اختطفوا حوالي 300 فتاة من إحدى المدارس في شمال غرب نيجيريا، في ثاني حالة اختطاف جماعي من نوعها في البلاد خلال عشرة أيام.



وقال المسؤول الحكومي الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إن الفتيات اختطفن من مدرستهن في بلدة جانجيب في ولاية زامفارا صباح اليوم الجمعة.



وقال ناصر عبدالله وهو والد أحدى التلميذات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)عبر الهاتف: "اثنين من بناتي تتراوح أعمارهن بين 10 و13 عاما بين الفتيات الـ300 الذين قالت السلطات إنهن بين المفقودات".



وفي 16 شباط/فبراير، جرى خطف 44 شخصا على الأقل أغلبهم أطفال من مدرسة بالقرب من مجتمع كاجارا في ولاية نيجر بوسط غرب البلاد.