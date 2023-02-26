القومي للسكان بدمياط  ينظم ندوة تثقيفية بعنوان وعيك السكاني يهمنا

نظم المجلس القومي للسكان بدمياط، ندوة تثقيفية، في مدرسة الحوراني، بمدينة فارسكور دمياط، بعنوان "وعيك السكاني يهمنا"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، متمثلة في إدارة التربية البيئية والسكانية، التي تشارك في تنظيم سلسلة ندوات توعويّة، عن المشكلة السكانيّة، وتنظيم الأسرة، والعادات الموروثة، وكثرة الإنجاب والزواج المبكر.

وأوضحت ياسمين جوهر، مدير فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط، أن الندوة تستهدف طلبة المدارس من المراحل الابتدائية حتى الثانوي، لنشر الوعي المجتمعي بينهم، وتأثير الزيادة السكانية على موارد الدولة، وجهود الدولة في توفير احتياجات السكان، بالإضافة إلى تأثير العادات والتقاليد الموروثة على كثرة الإنجاب، وتأثير الزواج المبكر على المرأة في سن صغير، وتأثيره السلبيّ على الفتاة والمجتمع.

وأشارت ياسمين جوهر، إلى أنّ الزيادة السكانية ساهمت في انتشار الأميّة بين أفراد المجتمع، بسبب التسرّب من التعليم، ولجوء الأطفال في سن مبكّر إلى العمل، بالإضافة إلى تأثير الزواج المبكر على صحة الأم والطفل، بسبب الموروثات الاجتماعية والتقاليد الموروثة عن كثرة الإنجاب، وتأثيره على مؤشّرات الدولة، مؤكدة أنّ المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الزيادة السكانية، أدّت إلى انتشار البطالة في مصر، بسبب تأثير الزيادة السكانية على موارد الدولة.

وأكدت ياسمين جوهر، على التفاعل المتميز من الطلبة والطالبات، وسرد أسئلة كثيرة في نطاق السكان والزواج المبكر، وتم الرد على جميع التساؤلات، بحضور 140 طالبا وطالبة.