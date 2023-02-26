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ولي عهد الدنمارك يصل الهند في زيارة تستغرق 4 أيام

الأمير فريدريك أندريه هنريك كريستيان
الأمير فريدريك أندريه هنريك كريستيان
أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:51 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:51 ص

وصل ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك أندريه هنريك كريستيان وزوجته الأميرة ماري إليزابيث اليوم الأحد، إلى الهند في زيارة تستغرق 4 أيام.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - أن الزيارة، التي تعد الأولى لأفراد من العائلة الملكة الدنماركية منذ عقدين، جاءت بناء على دعوة من نائب الرئيس الهندي جاغديب دهنكر.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية آريندام باجتشي - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - إن الزيارة ستقوي وتعزز الروابط الوثيقة والودية بين البلدين.

ومن المقرر أن يسافر ولي عهد الدنمارك وقرينته إلى مدينتي "أجرا" و"تشيناي" حيث من المنتظر أن يغادرا من "تشيناي" في الثاني من شهر مارس المقبل. ويرافقهما في زيارتهما وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن ووزير البيئة ماجنوس هيونيك ووزير المناخ والطاقة والمرافق العامة لارس أجارد.


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