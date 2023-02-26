الرئيس الأوكراني يستقبل وزير الخارجية السعودي في كييف

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، للأمير فيصل بن فرحان، والمرافق له، وذلك في مقر الرئاسة بالعاصمة كييف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.