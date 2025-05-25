 رتل عسكري إسرائيلي يتمركز قرب مبنى محافظة القنيطرة في جنوبي سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رتل عسكري إسرائيلي يتمركز قرب مبنى محافظة القنيطرة في جنوبي سوريا

د ب أ
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 2:50 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 2:50 م

تمركز رتل عسكري إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على الطريق الواصل بين بلدة الحميدية ومبنى المحافظة بمدينة القنيطرة في جنوبي سوريا.

وذكر "تلفزيون سوريا"، اليوم أن الرتل يتألف من 14 آلية عسكرية، بينها ثلاث دبابات من طراز ميركافا، مضيفا أن القوات الإسرائيلية عززت من انتشارها في المنطقة من دون معرفة الأسباب المباشرة لهذه التحركات.

وأشار إلى "إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح شابين كانت قد اعتقلتهما أمس السبت في ريف القنيطرة الأوسط، خلال عملية توغّل مفاجئة في المنطقة".

ويشهد جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية داخل المنطقة العازلة،كما تواصل القوات الإسرائيلية توسيع وجودها العسكري في محافظة القنيطرة.

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