تنطلق فعاليات المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية، صباح غد الاثنين بالعاصمة الليبية طرابلس، تحت عنوان (النساء والفتيات في المنطقة العربية..تحديات متقاطعة وآفاق واعدة)، الذي ترأسه دولة ليبيا، رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة.

وأشارت المديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى أنه يشارك في المؤتمر، حضوريا وعبر تطبيق زووم، وفود رسمية و29 خبيرا وخبيرة من الدول الأعضاء بالمنظمة؛ لبحث مجموعة من القضايا المهمة والراهنة للنساء والفتيات في المنطقة العربية.

وقالت إن عنوان المؤتمر يعبر عن فلسفته؛ إذ تشير التحديات المتقاطعة إلى حقيقة التداخل فيما بين قضايا المرأة في المجالات المختلفة وكيف أنه مهما اختلفت زاوية المقاربة، سواء من جهة قضية الصحة أو الحماية الاجتماعية أو مناهضة العنف أو المشاركة السياسية، فإنها تتقاطع من حيث أصول المشكلات وارتباطها بالنظرة المجتمعية إلى المرأة ومدى تقدير مكانتها وأدوارها.

وأضافت أن قضايا المرأة، من ناحية أخرى، ليست قضايا فردية فئوية، إنما تتقاطع مع المشكلات المجتمعية ككل وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها.

ويستعرض المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين وتبث فعالياته أيضًا عبر تطبيق زووم على الصفحات الرسمية لمنظمة المرأة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلاصات وتوصيات أربع دراسات إقليمية في موضوعات "قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي"، و"العنف والتّحرش الجنسي في مكان العمل: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي"، و"أنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي"، وواقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن.

ويناقش المؤتمر أيضا 24 تقريرًا وطنيًا حول تجارب وخبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش، وهي التقارير التي بُنِيَت على نتائجها الدراسات الإقليمية، وكذلك يشهد المؤتمر تكريم الإعلاميين الفائزين بمسابقة منظمة المرأة العربية.