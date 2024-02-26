كييف: الجنود الروس أعدموا سبعة أسرى أوكرانيين بالقرب من باخموت

ذكرت تقارير رسمية صادرة عن كييف أن القوات الروسية أطلقت النار على سبعة أسرى حرب أوكرانيين.

وقال مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيز عبر تطبيق تلجرام مساء الأحد، إن عملية الإعدام وقعت يوم السبت بالقرب من مدينة باخموت التي استولت عليها روسيا في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وأشار لوبينيز إلى تسجيل فيديو يظهر جنودا أوكرانيين وهم "يرفعون أيديهم" أثناء استسلامهم.

وأضاف:"كان من المفترض أن يأخذهم الروس كأسرى، لكنهم أطلقوا النار عليهم بلا رحمة". ولم يتسن حتى الآن التحقق من المعلومات الواردة من كييف بشكل مستقل.

وتابع لوبينيز:"مثل هذا الإعدام يعد جريمة حرب". وأضاف أنه يجب تسجيل هذه القضية على أنها انتهاك روسي آخر للقانون الإنساني الدولي.

وأعرب لوبينيز عن رغبته التوجه رسميا وعلى الفور إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. واتهم القوات المسلحة الروسية بـ"عدم الاهتمام" باتفاقيات جنيف أو أعراف وقواعد الحرب.

وقبل بضعة أيام فقط، تم اتهام الجنود الروس بإعدام ما لا يقل عن ستة جنود أوكرانيين جرحى لم يتمكنوا من إجلائهم في الوقت المناسب أثناء الاستيلاء على أفدييفكا، وهي بلدة في دونيتسك كانت محل نزاع شرس. وأشارت كييف أيضا إلى وجود لقطات فيديو التقطتها مسيرة توثق هذه الحالة.

ولم يتسن التحقق حتى الان من هذا الادعاء بشكل مستقل أيضا.