رئيس اتحاد التشييد والبناء: مشروع رأس الحكمة ينشط قطاع المقاولات ويوفر فرص عمل

قال المهندس سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشروع رأس الحكمة سيسهم في توفير فرص عمل وتنشيط قطاع المقاولات والبناء في منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها.

وأضاف سعد، في بيان مساء الأحد، أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ مشروعات ضخمة وعملاقة، وهو ما يؤهلها للمشاركة في هذا المشروع الأضخم.

وأشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تعتبر الذراع اليمنى للدولة المصرية لتنفيذ المشاريع العملاقة خلال فترة زمنية وجيزة وتوفير البنية التحتية اللازمة.

وعدّ سعد مشروع رأس الحكمة سيكون "أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي والخروج من عباءة صندوق النقد الدولي؛ لتوفير السيولة الدولارية"، إضافة إلى دوره في "استقرار سوق النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية".