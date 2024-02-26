نقيب المهندسين: نتيجة انتخابات التجديد النصفي جيدة ونحترم إرادة المهندسين

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النبراوي لـ«الشروق»: مرحلة جديدة في النقابة.. ونتطلع إلى استمرار جهد وعمل الجميع لخدمة المهندسين



قال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي جيدة، وجاءت معبرة عن إرادة المهندسين، مؤكدا أن المجلس بتشكيله الجديد سيتحرك بشكل أسرع لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين لإعلان النتائج.

وأضاف النبراوي: "إننا نستوفي مرحلة جديدة في النقابة وحق المهندسين في اختيار ممثليهم في المرحلة المقبلة، متوجها بالشكر لكل من قام بجهد في هذه الانتخابات وحيادية اللجنة القضائية المشرفة وجموع المهندسين الذين شاركوا".

وأوضح: نتطلع إلى استمرار جهد وعمل لخدمة النقابة والمهندسين والوطن وعلى الجميع أن يحترم إرادة الجمعية العمومية والانتخابات حتى نتحرك إلى الأمام.

وفي تصريحات لـ"الشروق"، قال نقيب المهندسين إن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للنقابة جيدة، وأجريت في أجواء طيبة بين المهندسين كنا نفتقدها السنوات الماضية، مؤكدا أن المجلس بتشكيله الجديد سيكون فيه حركة أسرع لخدمة المهندسين.

وأضاف أن المجلس الجديد يتعاون لخدمة المهندسين، مشددا على أن الانتخابات ونتيجتها معبرة عن المهندسين الذين شاركوا ونحن نحترم هذه الإرادة.

من جهته، قال المستشار فوزي عمر رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بلغ عددهم ٨٧٤ ألفا و١١٦ مهندسا، شارك منهم ٣٢ ألفا و٩٣٠ مهندسا.

وأكد عمر، أن اللجنة تلقت عددا من الشكاوى في عدد من المحافظات قامت بفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشيراً إلى إعادة فرز أصوات انتخابات النقابة الفرعية بالجيزة وتبين سلامة الإجراءات المتبعة.

فيما وجه ياسر صقر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشكر إلى أعضاء اللجنة العليا ومجلس النقابة، مشيرا إلى التعاون مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

كما وجه الشكر والاحترام على المشهد المشرف في العرس الانتخابي، ومظهرهم المشرف والراقي.

وجاءت أبرز نتائج الانتخابات فيما يتعلق بشعبة الكهرباء فوق السن فاز بمقاعد الشعبة كريم علاء الدين وأحمد السيد محمد عبد الرازق، وماجد أحمد عرفة ومحيي الدين عبد الحي، وهشام محمد أمين، وفاز بمقاعد شعبة كهرباء تحت السن أحمد عبد الحكيم وعبد اللطيف حسني.

وفاز بمقاعد شعبة ميكانيكا فوق السن عبد الله إبراهيم وعزة إبراهيم، وعفاف عبد الحي، ومحمد عبد العاطي ومنال عبد العزيز، وبمقاعد تحت السن فاز محمد سعد عسران، وأحمد محمد رضوان.