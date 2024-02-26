السياسي الشعبوي الهولندي فيلدرز يتخلى عن معارضته لتقديم مساعدات لأوكرانيا

تعهد فيلدرز قبل صدور قرار الحكم بمواصلة النهج الذي درج عليه

أكد السياسي الشعبوي اليميني الهولندي خيرت فيلدرز، اليوم الاثنين، في لاهاي تخليه عن معارضة تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بهدف تحريك محادثات الائتلاف المتوقفة.

وعارض زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف حتى الآن المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وكانت هذه نقطة خلاف مع الأحزاب اليمينية الأخرى التي يرغب في تشكيل حكومة ائتلافية معها.

وقد بدأت جولة جديدة من المحادثات اليوم الاثنين في محاولة لتشكيل ائتلاف.

يذكر أن فيلدرز فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر الماضي بحصوله على 37 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 مقعدا. وأراد أن يشكل ائتلافا مع ثلاثة أحزاب يمينية أخرى، إلا أن المحادثات توقفت في يناير الماضي.

وأضاف فيلدرز أنه يأمل في أن تقدم الأحزاب الثلاثة الأخرى أيضا تنازلات، مؤكدا أن "هولندا تحتاج إلى حكومة بسرعة".