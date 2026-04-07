الجيش الإسرائيلي يقر بقصف كنيس يهودي في طهران

أقر الجيش الإسرائيلي بقصف كنيس يهودي في طهران، الثلاثاء، مدعيا أنه كان يستهدف قائدا إيرانيا.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية ولقطات مصورة، فقد لحقت أضرار جسيمة بكنيس "رافي نيا" في طهران جراء قصف إسرائيلي اليوم.

وفي ردٍّ على استفسار من صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ادعى الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف قائدا بارزا (لم يذكر اسمه) من مقر خاتم الأنبياء".

وأضاف: "وردت تقارير تفيد بتضرر كنيس يهودي مجاور أيضا في الغارة".

وتابع الجيش أنه "يأسف للأضرار الجانبية التي لحقت بالكنيس، ويؤكد أن الغارة كانت تستهدف هدفا عسكريا رفيع المستوى داخل القوات المسلحة للنظام (الإيراني)".

وادعى الجيش، أنه اتخذ إجراءات "لتقليل خطر إلحاق الضرر بالمدنيين" في الغارة، "بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية"، مشيرا إلى أن "نتائج الغارة لا تزال قيد المراجعة".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران، وفق تصريحاتها، مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض تلك الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



