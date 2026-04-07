الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:15 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

إيران تهدد: سنتعامل مع البنية التحتية لـ أمريكا وحلفائها بطريقة ستحرمهم من نفط وغاز المنطقة لسنوات

علم أمريكا وإيران
علم أمريكا وإيران
وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 10:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 10:53 م

جددت إيران، تهديدها باستهداف البنية التحتية للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قولها: «سنتعامل مع البنية التحتية لأمريكا وحلفائها في المنطقة بطريقة ستحرمهم من نفط وغاز المنطقة لسنوات».

وأضافت القيادة العسكرية: «سنواصل هجماتنا على البنية التحتية العسكرية والأمنية والاقتصادية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة بوتيرة أشد».

وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة.

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق من أن "حضارة بكاملها ستموت" في إيران إذا لم تلتزم البلاد بمهلته النهائية لإعادة فتح مضيق هرمز والتي تنقضي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

فيما حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.


قد يعجبك أيضا

