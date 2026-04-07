قال مسئول أمريكي للجزيرة، إن وزارة الدفاع "البنتاجون" أعدت خططا عسكرية، مؤكدا جاهزية القوية إذا قرر الرئيس دونالد ترامب تنفيذ تهديداته ضد إيران الليلة.

وأضاف المسئول الذي لم تكشف القناة عن هويته، أن خطط البنتاجون تتدرج من ضربات محدودة إلى عمليات واسعة ضد إيران، وتابع: «لن نفصح عما إذا كانت المنشآت النووية من بين الأهداف التي حددها ترمب داخل إيران».

ولفت إلى أن خطط البنتاجون تأخذ بالاعتبار الحد من الأضرار المدنية إذا نفذ ترمب تهديداته ضد إيران، وقال: «البنتاجون قام بمراجعة قانونية لمنع تعارض الضربات المحتملة ضد #إيران مع القانون الدولي».

وعبر المسئول الأمريكي عن أمله في ألا يضطر ترمب إلى تنفيذ تهديداته الليلة وأن تتخذ إيران خطوات تسمح بخفض التصعيد.

وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة.

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق من أن "حضارة بكاملها ستموت" في إيران إذا لم تلتزم البلاد بمهلته النهائية لإعادة فتح مضيق هرمز والتي تنقضي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

فيما حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.