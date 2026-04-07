رئيس وزراء باكستان يدعو ترامب لتمديد مهلة ترامب لمدة أسبوعين

دعا رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تمديد المهلة الذي يمنحها لإيران حتى التوصل لاتفاق لمدة أسبوعين.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «تتقدم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط بخطى ثابتة وقوية وفعّالة، ما يُبشّر بتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب».

وأضاف: «لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لأخذ مجراها، أطلب من الرئيس ترامب بصدق تمديد المهلة لأسبوعين».

وتابع: «كما تطلب باكستان، بكل إخلاص، من الأشقاء الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية».

وختم بالقول: «نحثّ جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين، لتمكين الدبلوماسية من تحقيق إنهاء نهائي للحرب، بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة».

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق من أن "حضارة بكاملها ستموت" في إيران إذا لم تلتزم البلاد بمهلته النهائية لإعادة فتح مضيق هرمز والتي تنقضي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

فيما حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.