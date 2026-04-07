بابا الفاتيكان: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني غير مقبولة

قال بابا الفاتيكان البابا ليو اليوم الثلاثاء إن التهديدات الموجهة للشعب الإيراني "غير مقبولة".

جاء ذلك في تصريح غير مألوف بعد ساعات من تهديد صادم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بفناء حضارة كاملة الليلة".

ودعا بابا الفاتيكان، الذي برز كمنتقد صريح للحرب على إيران، شعوب العالم إلى التواصل مع ممثليهم السياسيين ومطالبتهم بإنهاء الصراع الإقليمي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.

وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة وستُمحى من الخريطة إذا لم تتوصل إلى اتفاق.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد حذر اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.