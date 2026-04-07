حصيلة القتلى جراء فيضان في جمهورية داغستان الروسية ترتفع إلى 6 أشخاص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي ستة أشخاص حتفهم وتم إجلاء 6 آلاف آخرين عقب فيضانات في جمهورية داغستان الروسية، حسبما قال وزير الحماية المدنية ألكسندر كورينكوف يوم الثلاثاء.

وأعلن "كورينكوف"، خلال اتصال عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين، أنه قد يتم قريبا إعلان حالة طوارئ وطنية على ضوء توقعات بحدوث مزيد من الفيضانات.

وسيسمح ذلك بتقديم مساعدات إضافية لنحو 5ر1 مليون شخص متضررين في المنطقة الواقعة على بحر قزوين.

وقال كورينكوف: "غمرت المياه أكثر من آلفي منزل وعقار الآن في 10 بلديات في جمهورية داغستان".

ودعا بوتين، إلى بذل مزيد من الجهود للتخفيف من تداعيات الأزمة، وأصدر تعليماته بإنشاء وحدة أزمة لمراقبة الوضع الصحي على وجه الخصوص، نظرًا لخطر تفشي وباء.