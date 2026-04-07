طهران: استمرار قطع الإنترنت حتى انتهاء الحرب

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستواصل حجب الوصول إلى الإنترنت عن الشعب الإيراني حتى انتهاء الحرب.

وقالت مهاجراني، إنه في حين أن الحكومة تؤيد حرية الوصول، إلا أن هناك اعتبارات أخرى تنطبق في زمن الحرب.

وجرى حجب الوصول إلى الإنترنت في إيران منذ أن بدأت القوات الأمريكية والإسرائيلية مهاجمة البلاد يوم 28 فبراير، فيما أصبح أطول انقطاع متواصل على الإطلاق.

ولا يستطيع معظم السكان البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة الوصول سوى إلى المحتوى الذي توافق عليه الدولة، في حين يمكن لبعض أفراد الجيش والنخبة السياسية الاستمرار في استخدام الإنترنت دون قيود.

وتواصل وسائل الإعلام الإيرانية، النشر على موقع "إكس" وتطبيق تليجرام، وهي خدمات محظورة على السكان.

وتوقفت التجارة عبر الإنترنت بشكل فعلي؛ مما أثر على مئات الآلاف من الشركات.