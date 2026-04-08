البيت الأبيض: توجد مناقشات حول اجتماعات أمريكية إيرانية وجها لوجه

صرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت فجر اليوم الأربعاء، بأنه توجد مناقشات حول اجتماعات أمريكية إيرانية وجها لوجه. لست مخولة بالحديث عنها حتى يعلنها الرئيس ترامب



وقالت ليفيت لموقع "أكسيوس": "هناك مناقشات حول الاجتماعات وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن لا شيء نهائي حتى يعلنها الرئيس أو البيت الأبيض".



وأشار الموقع إلى أن باكستان تصدرت جهود الوساطة، إلا أن مصر لعبت خلف الكواليس دورا محوريا في ردم الهوة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف الموقع: "كانت مصر عنصرا أساسيا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك في وقف إطلاق النار مع إيران؛ كما ساهمت تركيا أيضاً في هذه الجهود".

وأعلن ترامب فجر اليوم الأربعاء، تعليق عمليات القصف والهجوم ضد إيران لمدة أسبوعين.



وأكد أنه "ستكون هذه هدنة متبادلة من كلا الجانبين، ويكمن السبب وراء هذا الإجراء في أننا قد حققنا بالفعل كافة أهدافنا العسكرية وتجاوزناها، كما أننا قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحلال سلام طويل الأمد مع إيران، وإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط".