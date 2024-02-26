وكيل تعليم الغربية يشهد العرض المسرحي عفركوش في المركز الثقافي بطنطا

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساء اليوم الاثنين، العرض المسرحي "عفركوش"، بالمركز الثقافي بمدينة طنطا، والذي يقدمه فرقة المواجهة والتجوال، بالبيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن طلاب مدارس طنطا الكهربية بنين، وكفر الزيات الصناعية الميكانيكية العسكرية، والجلاء الصناعية بنات، وطنطا النسيجية الفنية المتقدمة "تأسيس عسكري"، قد شاهدوا هذا العرض المسرحي الذي تدور أحداثه حول ضرورة وأهمية الحفاظ على الأبناء ووحدة الأسرة المصرية وترابطها والحفاظ عليها من التفكك.