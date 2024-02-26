حزب الله يستهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية بـ60 صاروخ كاتيوشا ردا على استهداف مدينة بعلبك

أعلن "حزب الله" اللبناني أن عناصره استهدفوا، بعد ظهر اليوم الاثنين، مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية بـ60 صاروخ "كاتيوشا"، ردًا على العدوان ‏الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك شرق لبنان، بينما استهدفت الغارات والمدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على العدوان ‏الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، ‌‎استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00‌‌‌‎ بالتوقيت المحلي ‎من بعد ظهر يوم الاثنين مقر قيادة ‏فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا".‏

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا فجر اليوم الإثنين موقع "البغدادي" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية. وأسقطوا صباح اليوم مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح في جنوب لبنان. واستهدفوا ظهر اليوم الإثنين تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط موقع "حدب يارين" الإسرائيلي، واستهدفوا مستعمرة "شتولا" الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية؛ رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية. وبعد ظهر اليوم استهدفوا ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الإثنين عنصرين اثنين من عناصرها في البقاع شرق لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 210.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدة" عيتا الشعب" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "الجبين" في جنوب لبنان. كما قصفت بلدة "عيتا الشعب " في جنوب لبنان.

ونفّذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارةً بعد ظهر اليوم استهدفت سيارة في بلدة "المجادل" في قضاء صور في جنوب لبنان.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة استهدفت بالصواريخ المنطقة الحرجية بين منطقتي "الجرمق" و"جبل الرفيع" جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية ظهر اليوم الاثنين، عددا من الغارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي "عدوس" و"حوش تل صفية" في منطقة البقاع شرق لبنان، للمرة الأولى بعد اندلاع المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل في جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وأعلنت قناة "الجديد" المحلية أن الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.