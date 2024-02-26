الطقس البارد يكبد رعاة الماشية في منغوليا خسائر كبيرة

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تسبب الطقس شديد البرودة وهطول الثلوج في تكبد رعاة الماشية في منغوليا خسائر اقتصادية ضخمة.

ووفقا للجنة الحكومية للطوارئ، فإن أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية نفقت هذا الشتاء في منغوليا.

ويطلق مواطنو منغوليا على الكوارث المتعلقة بالثلوج التي تضرب البلاد خلال شهور الشتاء ظاهرة "دزود"، وهي ظاهرة تعني أن الماشية لم تعد تستطيع العثور على طعام لأن الأرض تجمدت أو لأن المراعي أصبحت مغطاة بكتل من الثلوج.

ويشار إلى أن رعاية الماشية تعد جزءا من اقتصاد وثقافة وأسلوب الحياة في منغوليا، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

ويواجه رعاة الماشية الآن صعوبة في ظل نقص طعام الماشية وارتفاع أسعاره.

وبحسب التقديرات، فإن هناك نحو 64 مليون رأس ماشية في منغوليا.