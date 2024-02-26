تراجعت أسعار الأسمنت بما يترواح بين 70 و140 جنيها فى الأسواق المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، فيما استقرت أسعار الحديد.



• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز 53.520 ألف جنيه للطن

استقرحديد السويس للصلب ليسجل 53.520 جنيه.

استقر حديد بشاى ليصل إلى 54 ألف جنيه.

استقر حديد المصريين عند 53 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد الجيوشي عند 52 ألف جنيه.

استقر سعر حديد الجارحي مسجلا 47300 جنيه، وذلك بعد تراجعها 6 آلاف جنيه خلال تعاملات أمس.



• فيما تراجعت أسعار الأسمنت بما يترواح بين 70 و140 جنيها فى الطن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:



هبط سعر طن الأسمنت المسلح 135جنيها ليسجل 1975 جنيها مقابل 2110 جنيهات.

كما تراجع سعر طن أسمنت النصر 128 جنيها ليسجل 1930 جنيها، مقابل 2060 جنيها.

وتراجع سعر طن أسمنت وادى النيل 70 جنيها ليسجل 1930جنيها، مقابل 2000 جنيه.

وهبط سعر طن أسمنت المخصوص 130جنيها ليسجل 1950 جنيها، مقابل 2080 جنيها.

وانخفض سعر طن أسمنت السويس 115 جنيها ليسجل 2010 جنيهات، مقابل 2125 جنيها.

وهبط سعر طن أسمنت السويدي 140 جنيها ليسجل 2100 جنيه، مقابل 2240 جنيها.

وانخفض سعر طن أسمنت حلوان 115 جنيها ليسجل نحو 1990 جنيها، مقابل 2105 جنيهات.