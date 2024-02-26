صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و782 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ143 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت: «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت الوزارة ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفًا و782 شهيدًا، و70 ألفًا و43 إصابة.

واستشهد سبعة مواطنين على الأقل، وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ143 للعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين، في قصف طيران الاحتلال الحربي استهدف مركبة مدنية في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل خان يونس، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين، بالتزامن مع غارة شرق خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف للاحتلال على منزل شمال مدينة رفح، وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف للاحتلال شقة في حي الجنينة شرقا.

وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة على شاطئ مدينة رفح.