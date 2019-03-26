إدراج «إيبروم» فى القائمة القصيرة للموردين بمشروع معمل تكرير الزور بالكويت

قال أمجد الأحمدى رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات «إيبروم»، إن الشركة تم إدراجها فى القائمة القصيرة للموردين بمشروع معمل تكرير الزور بالكويت، مضيفا أن هناك مفاوضات مع شركة سرت للنفط بليبيا، لعمل اتفاقية لتقديم دعم فنى وخدمات للشركة، كما تم توقيع اتفاقية وكالة مع مجموعتى البرقان والهاشمى الكويتيتين، بحسب بيان لوزارة البترول أمس.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال عام 2018، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وأوضح الأحمدى أن الشركة نجحت فى تطوير أداء ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية بمعمل ميدور وتقديم الدعم الفنى فى مشروعات التوسعات الجديدة فيه، كما ساهمت فى تحقيق أعلى معدلات الأداء لزيادة الإنتاج والحفاظ على الأصول والمعدات فى عدد من المشروعات البترولية منها المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب»، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك».

وأضاف أن الشركة قدمت الدعم الفنى لمشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، كما قامت بالإشراف وإدارة الأرصفة البحرية فى موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة لتنفيذ عمليات شحن وتفريغ الناقلات بالمنتجات البترولية المختلفة، وتقوم بتقديم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع كـ«الإسكندرية والعامرية للبترول والسويس لتصنيع البترول وأسيوط لتكرير البترول وشيفرون وسيدى كرير لإنتاج الكهرباء ودانة غاز وأسود الكربون».

من جانبه أكد الملا أهمية التوسع فى الأنشطة التخصصية فى مجال تقديم خدمات التشغيل والصيانة فى مشروعات التكرير والبتروكيماويات وبأحدث التكنولوجيات مع الالتزام الكامل بنظم السلامة والصحة المهنية، مطالبا باستمرار العمل على إعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل وإدارة المشروعات الجارى تنفيذها حاليا، لتساهم إيجابيا فى زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية.