الشعبة العامة للمخابز: إنتاح كميات إضافية من الأرغفة خلال هذه الفترة

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الشعبة لديها 30 ألف مخبز بلدي، بالإضافة إلى المخابز الأفرنجية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المخابز كافة تعمل بكامل طاقتها، «بل هناك إضافات زائدة في هذه الفترة عن الأوقات السابقة».

وأوضح أن العمل في المخابز يبدأ في الخامسة صباحًا، مشيرًا إلى أن المخابز تعمل على أن يكون الخبز جاهزًا في السادسة من صباح كل يوم؛ لمنع الازدحام.

وناشد ضباط الشرطة «التعامل مع عمال المخابز بهدوء»، «على اعتبار أنهم يخرجون من منازلهم في الثانية صباحًا في ظل فرض حظر التجول»، مؤكدًا تواصل الشعبة العامة للمخابز مع وزارة التموين، لحصر مخابز كل منطقة وتسجيل أسماء العاملين بها وأرقام بطاقاتهم؛ لإرسالها للجهات الأمنية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا، أول أمس الثلاثاء، بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية من الساعة 7 مساءا وحتي الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتي ٦ صباحا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.