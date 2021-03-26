إطلاق برنامج ولد فكرة مشروعك لتدريب الشباب على ريادة الأعمال بأسيوط

أكد عصام سعد محافظ أسيوط، حرص المحافظة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والاستفادة الحقيقية من الإمكانيات المادية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة أمام الشباب من الجنسين من خلال الدورات التدريبية خاصة بتنمية المهارات الريادية لدى الشباب ومساعدة الشباب على الابتكار والاعتماد على أنفسهم.



وأوضح محافظ أسيوط أن جهاز تنمية المشروعات بأسيوط بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بساحل سليم، أطلق البرنامج التدريبي (ولد فكرة مشروعك) لتأهيل وتدريب الشباب على إقامة وإدارة المشروعات لمن تنطبق عليهم الشروط وذلك استمراراً للبرامج التدريبية وللراغبين فى إقامة مشروعات بمركز ساحل سليم وذلك ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة (مشروع تطوير الريف المصرى) الذي يجري تنفيذه بعدد 7 مراكز إدارية بالمحافظة بواقع 149 قرية الأكثر احتياجا وتم البدء بمركز ساحل سليم وتفعيل العديد من الأنشطة التى من شأنها تحقيق التنمية المتكاملة وتحقيق حياة كريمة لأبنائه وتساهم في رفع المستوى المعيشي لهم.



من جانبه أشار رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط إلى أن التدريب المقام لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال يأتي ضمن سلسلة من التدريبات سيتم عقدها بمراكز المحافظة السبعة المختارة ضمن مبادرة حياة كريمة "تطوير الريف المصري" في إطار دور جهاز تنمية المشروعات والخاص بالتنمية الاقتصادية بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة من حيث إتاحة التمويل وخلق فرص عمل علاوة على أنشطة التشغيل والتدريب لأبناء تلك المناطق.



ولفت إلى أن التدريب يستهدف 27 فتاة وسيدة من أبناء مركز ساحل سليم ويمتد على مدار يومين بواقع تدريب 6 ساعات يوميا، بهدف تنمية مهارات السيدات في كيفية اختيار فكرة مشروع تتناسب مع خبرات المتدربات وقابلية التنفيذ بعد التدريب على اليات اختيار السوق وكيفية اعداد الدراسة المالية المبسطة للمشروع وبنهاية التدريب يكن السيدات قد حصلن على المهارات اللازمة لاختيار فكرة مشروع قابلة للتطبيق وتناسب المجتمع المحيط عملا على تحقيق تنمية اقتصادية ملموسة بقرى مركز ساحل سليم.



جدير بالذكر أن التدريب المقام بجمعية تنمية المجتمع بساحل سليم يعد التدريب الأول ضمن سلسلة من التدريبات المزمع عقدها بالمركز بالتعاون مع الجمعية تستهدف جميعها أبناء مركز ساحل سليم، بحضور أمجد سليم رئيس وحدة المشروعات الصغيرة بالمكتب والدكتور جمال العرينى المدرب المعتمد بالجهاز ومروة على حمودة مدير تنفيذى الجمعية.