موسكو: الغرب يشن حملة تشهير على اللقاحات الروسية ضد كورونا

اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الدول الغربية بشن حملة تشهير على اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا.

وقالت زاخاروفا، في حديث لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية اليوم الجمعة: "في الغرب أعلنوا هذه الحرب على اللقاحات بأنفسهم، حيث توجد بالفعل حملات إعلامية لتشويه سمعة اللقاحات الروسية"، مؤكدة أن بلادها تعرف بهذه الحملة جيدا.

وأضافت: "نحن مضطرون للحديث والتحدث عن تصريحات غريبة وغير ملائمة في بعض الأحيان من قبل بعض ممثلي مؤسسات بروكسل، الذين يقولون إنهم لا يحتاجون إلى اللقاح الروسي"، موضحة أن هناك دولا مختلفة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي نفسه، تعلن أنها بحاجة إلى اللقاح الروسي.

وشددت زاخاروفا على أن بلادها ليست في حالة حرب مع أحد بشأن اللقاحات.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح - في وقت سابق - بأن أوروبا تواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية تتعلق باللقاحات، مشيرا إلى أن هذا يعود إلى تطلعات روسيا والصين للتأثير والنفوذ بواسطة اللقاحات.

وأكد ماكرون أن الدول الأوروبية تحتاج في هذه الحالة إلى إظهار الاستقلال في إنتاج اللقاحات.