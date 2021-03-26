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الاتحاد الألماني يعلن تقديم موعد مباراة لايبزج في المربع الذهبي لكأس ألمانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 2:10 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 2:10 م

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تقديم موعد مباراة لايبزج في الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا، والتي يخوضها أمام الفائز في مباراة دور الثمانية بين يان ريجينسبورج وفيردر بريمن.  

وأوضح الاتحاد الألماني أن المباراة ستقام في 30 أبريل بدلا من الثاني من مايو، دون الكشف عن الأسباب.

وتقام المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين بوروسيا دورتموند وفريق لدرجة الثانية هولشتاين كيل في أول مايو، بينما يقام نهائي البطولة في العاصمة الألمانية برلين في 13 من الشهر نفسه.

وتقام مباراة دور الثمانية بين يان ريجينسبورج وفيردر بريمن في السابع من أبريل، وذلك بعد أن تأجلت في الشهر الماضي بسبب حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بفريق يان ريجينسبورج.


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