متحدث البترول: وفرنا عربات إنارة ولوادر لتمهيد الطريق في موقع حادث قطاري سوهاج

تقدم المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعازي لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الجمعة، إن المهندس طارق المولة، وزير البترول، وجه بتحرك جميع الأجهزة المتواجدة في قطاع البترول إلى مكان الحادث لرفع عربات القطارين المتصادمين.

وأشار إلى توفير عربات إنارة في موقع الحادث ولوادر تابعة لشركة بتورجيت لتمهيد الطريق، لافتًا إلى توجيهات وزير البترول لرئيس المنطقة الجغرافية بأسيوط بالتنسيق مع محافظ سوهاج لتقديم الدعم في حادث قطاري سوهاج.

وأضاف أن وزير البترول تواصل مع رئيس شركة بتروتريد ليتبرع العاملين بالشركة في سوهاج بالدم لضحايا الحادث وشراء المستلزمات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى تحرك المعدات من السويس وفي طريقها إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة في رفع عربات القطار.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.