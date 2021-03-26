تألق الجزيري مع تونس يثير إعجاب كارتيرون

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أشاد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمستوى الذي قدمه التونسي الدولي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق مع منتخب بلاده.

وتألق الجزيري في مشاركته كبديل مع المنتخب التونسي حيث سجل هدفين ضمن الفوز 5-2 على منتخب ليبيا لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الجزيري ظهر بمستوى جيد وطمأن الجهاز الفني عليه في ظل متابعة دقيقة لما يقدمه اللاعبون الدوليون خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر على ملعب الأخير في الثالث من أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولن يكون الجزيري في حسابات الجهاز الفني لتلك المباراة بسبب عدم قيده أفريقياً